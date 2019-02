Die Kantonspolizei hat in Schwerzenbach zwei Hanfanlagen ausgehoben. Ermittlungen hätte Hinweise auf zwei verschiedene, unabhängig voneinander betriebene Indoor-Plantagen ergeben, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Anlässlich der entsprechenden Hausdurchsuchungen wurden am Montag am ersten Ort rund 1400 Hanfpflanzen und acht Kilo getrocknetes Marihuana sichergestellt. In der zweiten Anlage stellten die Polizisten rund 600 Pflanzen sicher.

Als mutmasslicher Betreiber der grösseren Anlage wurde ein 30-jähriger Schweizer identifiziert. Die kleinere Anlage wurde durch einen 37-jährigen Deutschen und einen 49-jährigen Schweizer betrieben. Alle drei Personen sind verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt worden.

Die Infrastrukturen beider Hanfplantagen seien abgebaut und fachgerecht entsorgt worden, schreibt die Kantonspolizei.