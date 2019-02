Zug donnert an Bahnschranke haarscharf am Crash vorbei

Am Bahnübergang auf der Aathalstrasse in Uster Ost kam es kürzlich zu einem Beinahe-Crash. Dies zeigt ein nicht datiertes Video, das derzeit in den sozialen Medien geteilt wird. Zu sehen ist ein Kleinwagen, der in Richtung Trümpler-Areal unterwegs war und dabei aus nicht bekannten Gründen zwischen die Bahnschranken geriet. Als eine S-Bahn heranrauscht, scheint das Unglück nicht mehr abwendbar. Doch es passiert nichts; der Platz zwischen dem Gleis und der Schranke war offenbar gross genug.

Das Video ruft Erinnerungen wach an den Zusammenstoss vor zwei Wochen beim Bahnhof Uster. Damals geriet ebenfalls ein Auto zwischen die Bahnschranken. Ein todesmutiger Helfer versuchte noch, das Fahrzeug so hinzustellen, damit es nicht vom Zug erfasst wird. Doch es gelang nicht: Der einfahrende Zug krachte in den Wagen. Verletzt wurde niemand.

Die SBB haben laut Mediensprecher Reto Schärli keine Meldung über den Vorfall erhalten. «Beinahe-Unfälle werden intern nicht erfasst», sagt er. Man habe aber Kenntnis von dem Video und werde nun Abklärungen treffen.