Züriost sucht das grösste Oberländer Schlagloch

Jetzt wachsen sie wieder: Wenn sich Tau- und Frostwetter in kurzen Abständen abwechseln, herrschen für Schlaglöcher ideale Bedingungen um sich zu auszubreiten.

So passierts: Bei Plusgraden tritt Wasser in die Ritzen des Strassenbelags ein. Fällt in der Nacht das Thermometer unter null, gefriert das Wasser. Weil Eis mehr Platz braucht, sprengt es Schlaglöcher in die Strasse. Und das kann schnell gehen: Bereits innert wenigen Tagen können so knöcheltiefe Löcher entstehen.

Schlaglöcher gehen ins Geld

Die Dinger sind gleich aus mehreren Gründen ärgerlich: Sie strapazieren die Aufhängung von Autos, zwingen Velofahrer zu riskanten Ausweichmanövern und bilden tückische Pfützen für Fussgänger oder Taxifahrer (siehe Video).