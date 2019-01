«Schuld sind die Autofahrer»

Held oder «Vollidiot»?

Auf Facebook sorgt vor allem der Helfer für heftige Diskussionen, der das Auto von den Geleisen zu manövrieren versuchte. Er stieg ins Auto, als eine Dame das Gefährt auf dem Bahnübergang stehen liess. Schliesslich wurde er, noch immer im Auto sitzend, nur um ein Haar nicht vom Zug erfasst. In den Kommentarspalten wird er gleichwohl als Held gefeiert, wie auch als «Vollidiot» tituliert. «Das er überhaupt noch ins Auto einstieg, ist birreweich. Er kann froh sein, dass er noch lebt», schreibt ein User.

Andere zeigen mehr Verständnis oder gar Bewunderung für das Handeln des Mannes: «Der Arme, er meinte es gut, brachte sich dabei aber selber in Lebensgefahr», schreibt eine Nutzerin. «Schön von diesem Herrn, der zu helfen versuchte und dafür leider einen Crash als Quittung entgegen nehmen musste», so eine andere Stimme.

Wie verhalten?

Auch über das richtige Verhalten in dieser Situation wird auf Facebook sinniert. Der Grundtenor: Sowohl der Helfer als auch die Fahrerin hätten die Bahnschranke durchbrechen oder das Auto stehen lassen sollen. Auch die Kapo empfiehlt, sich so zu verhalten (siehe Box). «Der Mann hatte über tausend Schutzengel», schreibt eine Nutzerin über die Kollision.

Nicht zuletzt wird auch an der Person, die den Unfall filmte, Kritik laut: «Filmen anstatt zu helfen. Da sieht man, wie die Menschheit tickt.» Andere erwidern, sie hätte gar nicht helfen können.

Auch Forderungen nach einer Unterführung für Autos und Fussgänger werden auf Facebook laut. Ein Nutzer fragt: «Wann lernt Uster, etwas für die Sicherheit im Strassenverkehr zu tun?»

Tipps der Kantonspolizei Zürich



So sollten sich Lenker verhalten, wenn sie auf einem Bahnübergang von den Schranken eingesperrt werden: «Geben Sie Gas und durchbrechen Sie die Schranke», rät die Kantonspolizei Zürich. Die Schranken hätten eine Sollbruchstelle und seien so konstruiert, dass sie auch mit einem Kleinwagen durchbrochen werden können.



Falls ein Autofahrer hingegen auf einem Bahnübergang eine Panne habe und das Fahrzeug nicht mehr bewegen könne, gelte es, dieses umgehend zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Dann sei die Notrufnummer 117 zu wählen.



Ausserdem ruft die Polizei den Autofahrern die Regeln beim Überqueren des Bahnübergangs in Erinnerung: «Nähern Sie sich dem Bahnübergang langsam und sind Sie bremsbereit.» Vorausfahrende Fahrzeuge dürften auf keinen Fall überholt werden. Wenn Stau herrsche, müsse vor dem Bahnübergang angehalten werden. Losfahren könne man erst, wenn der Bahnübergang komplett überquert werden kann. Die Blinksignale an Bahnübergängen seien wie eine Ampel, bei rot müsse angehalten werden.