Zug kracht bei Bahnübergang in Auto - ein Verletzter

Um kurz nach 15 Uhr kam es beim Bahnübergang an der Bahnhofstrasse in Uster zu einer Kollision zwischen einem Personenfahrzeug und einem Zug. Wie ein Leserreporter «Züriost» meldet, wollten Personen das Auto, welches innerhalb der Schranken stand aus dem Bereich lenken, bevor es vom Zug erfasst wurde. Zur Onlineplattform von 20 Minuten sagte ein Leserreporter: Das Auto sei an der vorderen Ecke erfasst und dadurch gedreht worden.

Wie die Kapo auf Anfrage der SDA mitteilt, wurde eine Person leicht verletzt. Ob es sich bei der Person um den Lenker des Autos handle, sei bei der Polizei noch nicht zu erfahren. Auch Angaben zum Unfallhergang gebe es noch keine.

Sechs Ersatzbusse

Der Bahnverkehr zwischen Uster und Wetzikon in Richtung Zürich ist unterbrochen. Die S15 werde umgeleitet und haltet ausserordentlich in Stettbach, schreibt die SBB. Die S5 sowie die S14 fallen dagegen zwischen Uster und Wetzikon aus.



Sechs Ersatzbusse seien zwischen Uster und Wetzikon mit Halt im Aathal im Einsatz, wie VZO-Sprecher Joe Schmid mitteilt. Die VZO habe nicht nur bei den Bussen mobilisiert. «Wir haben zwei Pikett-Busfahrer aufbieten müssen und auch Leute aus der Werkstatt und aus dem Büro sind als Fahrer im Einsatz», so Schmid.

Update folgt...