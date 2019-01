Drei Automobilisten verzeigt

Am Dienstagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr führte die Stadtpolizei Uster an verschiedenen Orten in der Gemeinde Verkehrskontrollen durch. Dies berichtet die Stadtpolizei. 31 Fahrzeuglenker wurden auf die Seite genommen. 25 von ihnen kommen mit einer Beanstandung davon. Das heisst, sie müssen innerhalb einer festgelegten Frist die Mängel an ihrem Auto in Ordnung bringen und an einem beliebigen Polizeiposten vorführen. Zudem wurden drei Autofahrern Ordnungsbussen auferlegt.

«Iglufahrer»

Für drei Autofahrer kam es dicker: Sie wurden verzeigt. Einer überholte unerlaubt eine stehende Kontrolle. Ein anderer hat illegale technische Änderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen. Der Dritte hat seine Scheiben ungenügend vom Eis befreit. Die Stadtpolizei spricht in dem Fall von einem sogenannten Iglufahrer.

Laut der Polizei habe man mit der frühmorgendlichen Kontrolle überwachen wollen, ob die Autofahrer die Fahrzeugscheiben genügend vom Eis befreien.