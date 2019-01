Die kuriosesten Polizeifälle 2018 der Region

4. Zur falschen Zeit am falschen Gleis

Eine Patrouille der Kommunalpolizei wurde an den Bahnhof Pfäffikon gerufen, da sich dort zwei Personengruppen in die Haare geraten waren. Kaum war die Situation unter Kontrolle, nahm ein junger Mann auf der anderen Seite der Bahngleise Anlauf, hüpfte auf die Gleise herunter, überquerte diese und stieg auf der anderen Seite direkt vor den Beamten wieder auf den Perron. Bei der polizeilichen Befragung gab er an, dass er es eilig hatte und auf dem kürzesten Weg auf die andere Seite der Bahngleise gelangen wollte. Gleisüberschreitungen sind lebensgefährlich und per Gesetz verboten. Es wurde ein Polizeirapport erstellt und der junge Mann musste sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten.