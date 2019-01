Bewaffnete Männer überfallen Weisslinger Tankstelle

Am Dienstag, 17. Januar, haben zwei bewaffnete Männer in Weisslingen eine Tankstelle überfallen und dabei einige hundert Franken Bargeld erbeutet. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Die maskierten Unbekannten betraten um circa 20.45 Uhr den Tankstellenshop. Während einer der Täter bei der Eingangstüre stehen blieb, bedrohte der andere Mann die Angestellte mit einer Stichwaffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute von mehreren hundert Franken flüchteten die Räuber zu Fuss Richtung Theilingen. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ.

Signalement der Täter:

Erster Mann: Blaue Daunenjacke, auffallend weisse Turnschuhe

Zweiter Mann: Bordeauxrote Jacke mit weisser Aufschrift auf der Brust

Zeugenaufruf

Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.