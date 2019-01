Lenkerin verlässt Auto – erscheint aber pünktlich zur Unfallaufnahme

Am vergangenen Wochenende geriet eine Autolenkerin auf der mit Schneematsch bedeckten Freudwilerstrasse in Uster ins Schleudern und kam letztlich auf einer abfallenden Strassenböschung zum Stillstand. Die Fahrbahn musste deswegen temporär gesperrt werden, wie die Stadtpolizei Uster am Mittwochabend, 9. Januar, mitteilt.

Festgestellt und der Polizei gemeldet wurde das Fahrzeug am frühen Samstagabend von einer anderen Verkehrsteilnehmerin. Sie fand den unbeleuchteten Personenwagen verlassen in der Strassenböschung vor.

Kein Sachschaden

Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei erschien die fehlbare Lenkerin plötzlich vor Ort, worauf sich die anfänglich unklare Situation klären liess. Die 31-Jährige blieb unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, erlitt das Auto vermutlich keinen Sachschaden.