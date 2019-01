Brand an einer Industriemaschine

Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben musste heute morgen, um 11 Uhr mit mehreren Einsatzkräften wegen eines Brands an einer Maschine in einem Industriebetrieb in Kempten ausrücken.

Die Feuerwehr konnte sich allerdings rasch wieder zurückziehen. Da die grosse Industriemaschine für solche Fälle mit einer eigenen Löschanlage ausgerüstet ist, konnte das Problem intern behoben werden, heisst es von der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben.

Brandursache unklar

Inzwischen ist der Brand gelöscht. Schäden am Gebäude hat es keine gegeben. Verletzt wurde niemand. Das Schadensausmass an der Maschine wird durch den verantwortlichen Betrieb abgeklärt. Was den Brand verursacht hat, ist noch nicht klar. (zo)