So könnte sich die Tat abgespielt haben

Beim Eingang zum Restaurant Bären in Rüti flackern zwei Kerzen im Wind. «Schade, dass dein Leben so früh enden musste. Ich werde dich nie vergessen. Danke für alles und ruhe in Frieden», steht daneben auf einer handgeschriebenen Notiz.

Es sind die Spuren einer Tragödie. In der Nacht auf den 25. Dezember kam es hier zu einer tödlichen Schiesserei. Kurz vor 2 Uhr gab ein Unbekannter laut Kantonspolizei mehrere Schüsse auf das Gebäude ab. Der «Bären»-Wirt erlitt dabei tödliche Verletzungen. Weitere Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in dem Gastbetrieb aufhielten, bleiben unverletzt.

Der Täter floh in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos (wir berichteten). Der nähere Tathergang und die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar und würden derzeit untersucht, so die Polizei.

Laufende Untersuchung

Die Spuren vor Ort lassen jedoch erahnen, was sich in der Nacht nach Heilig Abend an der Ferrachstrasse abgespielt haben könnte. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite zeigen fünf weisse Markierungen am Boden, wo die Polizei die Patronenhülsen sicherstellte. Der Täter stand wohl im Schutz des Nachbargebäudes und feuerte von dort auf das Restaurant.