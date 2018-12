«Ich habe meinem Mann gesagt, er soll die Türe abschliessen»

An der Fassade des «Bären» gibt es keine Anzeichen für die Schiesserei – Einschusslöcher fehlen. Doch die Fensterläden im Erdgeschoss sind fest verschlossen. Schoss der Täter durch das Fenster auf die Personen im Innern? Die Kantonspolizei will diese Vermutung auf Anfrage nicht bestätigen und verweist auf die laufende Untersuchung. Auch die Kommunalpolizei Rüti war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Erneut die Ferrachstrasse

Nach der Tat sperrte die Polizei die Strasse vor dem Haus ab. «Ich habe erst mitbekommen, was passiert ist, als ich am Morgen aus dem Fenster schaute und die Polizeiautos vor dem Haus sah», erzählt ein Anwohner.

«Ich habe meinem Mann gesagt, er solle die Türe abschliessen. Schliesslich ist der Täter noch auf der Flucht.» Eine Spaziergängerin

Eine ältere Spaziergängerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt: «Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas in Rüti passiert». In der Tat sind an der Ferrachstrasse schon einmal Schüsse gefallen. Bereits 2005 kam es – nur wenige Häuser entfernt – zu einem ähnlichen Zwischenfall. Ein damals 20-Jähriger feuerte kurz vor Weihnachten mit seinem Sturmgewehr 41 Kugeln aus seinem Fenster und verletzte dabei zwei Personen schwer.

Zweifelhafter Ruf

Die Ereignisse wecken bei so manchem Rütner Erinnerungen an die Tat von vor 13 Jahren. So sagt die ältere Frau weiter: «Die Verletzte von damals war eine Freundin von mir.» So etwas erwarte man in einem kleinen Ort wie Rüti nicht, aber es könne überall passieren. «Ich habe meinem Mann gesagt, er solle die Türe abschliessen. Schliesslich ist der Täter noch auf der Flucht.»

Gemeindepräsident Peter Luginbühl (FDP) sagt auf Anfrage: «Es soll sich um ein gezieltes Tötungsdelikt handeln. Ich kann die Bevölkerung insofern beruhigen, dass keine unmittelbare Bedrohung herrscht.»

«Ich glaube, von der alteingesessenen Bevölkerung ging niemand dort hin.» Charly Engelhard, Inhaber des Restaurants Sternen

Beim Opfer handelt es sich um einen 51-jährigen Mann aus Mazedonien. Sein Restaurant hatte im Dorf offenbar einen zweifelhaften Ruf. «Ich glaube, von der alteingesessenen Bevölkerung ging niemand dort hin», sagt Charly Engelhard, Inhaber des Restaurants Sternen, das sich an der gleichen Strasse befindet. Er selber habe den «Bären»-Wirt nicht persönlich gekannt und sei auch noch nie in der Beiz gewesen. «Das waren wie zwei verschiedene Welten.» Er könne sich nicht vorstellen, dass das Lokal rentiert habe, «so wie dort gewirtschaftet wurde».

Gerüchte um Mafia-Aktivitäten

Auch einigen Anwohnern war der «Bären» suspekt. «Die Polizei war öfter vor Ort. Ich habe das jeweils von der Terrasse aus mitbekommen», sagt ein ehemaliger Nachbar, der kürzlich wegzog. Gerüchten zufolge sei der Betreiber irgendwie in Mafia-Aktivitäten verwickelt gewesen. «Ich hörte, dass es einen Konflikt gab zwischen seiner Familie und einem anderen Clan.»

Diese Gerüchte wurden inzwischen auch in verschiedenen Medien kolportiert. Gemäss «Blick» und «20 Minuten» könnte der Wirt Opfer einer Blutrache geworden sein, der Gratiszeitung liegt offenbar eine Stellungnahme der Familie vor, die das Gerücht bestätigt. Die Kantonspolizei Zürich kommentiert das Gerücht auf Anfrage nicht. Gegenüber Züriost will die Familie am Donnerstagmittag Auskunft geben.