«Grosses Glück, dass der Pächter einen Rauchmelder installiert hatte»

Die Fotos sprechen für sich: Besonders anmächelig sieht es in der Kontaktbar an der Bachtelstrasse in Wald nicht mehr aus. Kohlenrabenschwarz sind Holzböden und Decken in den Zimmern in den oberen Stockwerken, von den einst blutrot gestrichenen Wänden blättert der verrusste Verputz. In einer Ecke liegen kaputte Bretter und nicht definierbare Sachen, die dem Feuer zum Opfer gefallen sind, das am frühen Samstagmorgen hier gewütet hat.