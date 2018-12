Fussgängerin zu Boden geschleudert und schwer verletzt

Nur knapp zwei Wochen nachdem ein 10-Jähriger bei einem Kreisel tödlich verletzt wurde (wir berichteten), ist es auf der Illnauerstrasse in Effretikon erneut zu einem schweren Unfall gekommen.

Am Montag fuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem Auto um kurz vor 13.30 Uhr in Richtung Lindau. Auf Höhe der Liegenschaft Illnauerstrasse 24 erfasste das Auto eine 51-jährige Frau. Sie stand neben ihrem am Strassenrand abgestellten Auto und wurde zu Boden geschleudert. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Wegen des Unfalls musste die Illnauerstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden; die Feuerwehr signalisierte eine Umleitung.

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Illnau-Effretikon und Lindau sowie ein Care-Team der Feuerwehr Illnau-Effretikon und Lindau, eine Patrouille der Kommunalpolizei Illnau-Effretikon, ein Rettungshelikopter der REGA und das Forensische Institut Zürich FOR im Einsatz.

Zeugenaufruf:



Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Winterthur, Telefon 052'208'17'00, in Verbindung zu setzen.