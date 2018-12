Portemonnaie aus Restaurant gestohlen

Wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntagmittag mitteilt, brach in der Zeit zwischen 3.30 und 4 Uhr am Sonntagmorgen eine unbekannte Täterschaft durch eine Tür in ein Restaurant an der Schmiedgasse in Rapperswil-Jona ein.

Sie stahl aus einem Schrank ein Serviceportemonnaie mit mehreren tausend Franken.