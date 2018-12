Lenker nach Selbstunfall eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr auf der 80er-Strecke in Fahrtrichtung Stadel. Nach ersten Erkenntnissen fuhr das Auto gegen einen Baum am linken Strassenrand und wurde durch den Aufprall wieder auf die gegenüberliegende Strassenseite in eine Wiese geschleudert. Der Personenwagen wurde durch die Kollision stark beschädigt und der 35-jährige Lenker musste durch die Feuerwehr von Schutz und Intervention Winterthur aus dem Fahrzeug befreit werden.

Der Mann wurde durch den Rettungsdienst Winterthur mit mittelschweren Beinverletzungen ins Kantonsspital Winterthur gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Für die fotografische Spurensicherung wurde der Unfallfotodienst der Kantonspolizei Zürich aufgeboten.