Polizei überführt 31 Geldesel

Zum vierten Mal fand von September bis November eine koordinierte Aktion zur Bekämpfung des Phänomens «Money Muling» in ganz Europa statt. 30 Länder nahmen an der Europol-Aktion EMMA4 (4. European Money Mule Aktion) teil, darunter auch die Schweiz mit zehn kantonalen Polizeikorps und Fedpol. Dabei übernahm Fedpol die Koordination zwischen Europol und den verschiedenen Kantonen.

Die Kantonspolizei Zürich hat insgesamt 31 «Money Mules», auch Finanzagenten genannt, überführt. Diese hatten für kriminelle Organisationen Geld im Wert von über 650‘000 Franken gewaschen. Gegen die 31 Finanzagenten wurden Strafverfahren wegen Mithilfe zur Geldwäscherei eröffnet.

Finanzierung der organisierten Kriminalität

Die von den Ermittlern als «Money Mules» bezeichneten Personen werden von kriminellen Organisationen als Geldwäschereivermittler angeworben. Sie erhalten illegale Gelder auf ihre privaten Bankkonten und transferieren diese anschliessend physisch oder elektronisch weiter. Diese illegalen Geldtransaktionen dienen der Finanzierung der organisierten Kriminalität, unter anderem im Zusammenhang mit Drogenhandel, Menschenhandel und Online-Betrug.

Lockvogelangebote

Das Vorgehen der kriminellen Organisationen ist meist ähnlich: Mit attraktiven Jobangeboten, die mit hohem Gehalt, Arbeit von zuhause und Flexibilität werben, wird gelockt. In einzelnen Fällen haben die Täter dafür eigens Firmen erfunden oder gegründet, oder die Namen bekannter Firmen werden kurzerhand missbraucht.

Die Jobangebote erscheinen auf üblichen Stellenvermittlungsplattformen im Internet oder auf missbräuchlich erstellten Firmen-Internetseiten. Was aber meistens nicht ersichtlich ist: Die Jobsuchenden werden letztlich als Finanzagenten eingesetzt, um Gelder zu waschen, die aus kriminellen Aktivitäten stammen. Aus strafrechtlicher Sicht kann jemand, der sein Konto für die Verschiebung von Geldern zur Verfügung stellt, für die Mithilfe zur Geldwäscherei belangt werden.

Tipps der Polizei



Die gemeinsame «Money Muling»-Kampagne #DontBeaMule startet heute, um die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch! Wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein, ist es das auch nicht.

- Glauben Sie nicht alles, was Sie im Internet finden oder in Ihren E-Mails lesen, auch wenn Ihnen Logo oder Gestaltung des Absenders bekannt erscheinen oder die Firma im Schweizer Handelsregister zu finden ist.

- Seriöse Firmen fordern niemals vertrauliche Daten per E-Mail an.

- Seriöse Arbeitgeber laden Sie in der Regel zu einem Vorstellungsgespräch ein.

- Seriöse Arbeitgeber verlangen nicht, dass Sie Ihr Privatkonto für den Zahlungsverkehr des Geschäfts zur Verfügung stellen.

- Verzichten Sie im Zweifelsfall! Besser auf ein verlockendes Angebot verzichten, als in die Falle tappen.

- Falls Ihnen die Immobilienfirma bekannt vorkommt, fragen Sie im Zweifelsfall beim "richtigen" Absender nach, ob das Job-Angebot wirklich besteht.

Weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden.