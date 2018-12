Missbrauchsvorwürfe an Grossvater waren nicht glaubwürdig

Einem heute 69-Jährigen war vorgeworfen worden, innerhalb von rund vier Wochen Anfang 2016 seiner damals noch nicht ganz 13-jährigen Enkelin in seiner Wohnung in Wetzikon Pornofilme gezeigt zu haben. Laut Anklage ist es etwa fünf Mal, meistens an einem Mittwochnachmittag, zu solchen Ereignissen gekommen.