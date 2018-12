Ein 85-Jähriger als Schnellfahrer

Schnellfahren scheint keine Grenzen zu kennen: was, sieht man sich die immer neuen «Temporekord»-Meldungen in den Medien an, inbezug auf die Geschwindigkeit zutrifft, scheint auch für das Alter der Fahrer zu gelten. So blieb Mitte Mai 2016 um 6 Uhr ein Schnellfahrer bei einer Messung hängen, dessen Alter doch für Staunen sorgt: 85-jährig war der Automobilist. Dies geht aus einem kürzlich erlassenen Strafbefehl hervor.

130 km/h im 80er-Bereich