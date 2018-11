Auto überschlägt sich - Fahrer verletzt

Am Mittwochmorgen um 5:45 Uhr fuhr ein Autofahrer von Grüningen kommend auf der Wetzikerstrasse in Richtung Ottikon. Dabei geriet der Fahrer mit seinem Auto von der Strasse, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich in der Folge. Der Lenker zog sich dabei noch unbekannte Verletzungen zu.

Zeugenaufruf



Personen, die Angaben zum Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, Telefon 044'938'30'10 in Verbindung zu setzen.