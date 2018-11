Einbrecher mit Musikgeschmack macht grosse Beute

Einbrecher sind in Winterthur in ein Geschäft für Musikinstrumente eingebrochen. Dabei hatten sie es ausschliesslich auf Blasinstrumente abgesehen. Die Beute hat einen Wert von über 200'000 Franken, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Die Täter brachen in der Nacht auf Mittwoch ein Fenster auf und gelangten so in das Musikgeschäft im Quartier Inneres Lind. Nachdem sie die Beute eingepackt hatten, konnten sie unbemerkt flüchten. Gemäss Polizeiangaben ist noch nicht geklärt, ob sie die Instrumente mit einem Fahrzeug abtransportierten.