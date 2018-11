Verkauf von verunreinigtem Honig wurde teuer

Fast 900 Bienenvölker besass ein Zürcher Oberländer Imker Ende 2015, davon lebten gegen 300 in der Region, der Rest in einem anderen Kanton und im benachbarten Ausland. Einen Teil des Honigs, den der Mann produzierte, verkaufte er als «Bienehonig us em Züri Oberland»; das Produkt wurde unter anderem in einem grossen Geschäft in Wetzikon angeboten.

Hefe im Honig