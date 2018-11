Lieferwagen kommt im Betzholzkreisel von der Strasse ab

Nach einem Selbstunfall auf der Oberlandautobahn sucht die Kantonspolizei Zürich Zeugen. Kurz nach 13 Uhr am Dienstag war ein Lieferwagenlenker im Betzholzkreisel in Richtung Rapperswil-Jona unterwegs. In der Rechtskurve verlor der 30-jährige Lenker aus unbekannten Gründen die Herrschaft über seinen weissen Lieferwagen, wie die Kantonspolizei Zürich informiert.

Das Fahrzeug geriet rechtsseitig über den Strassenrand und kollidierte mit dem angrenzenden Wildzaun. Der Lenker blieb unverletzt. Zur Bergung des Unfallfahrzeuges musste die A53 für rund eine halbe Stunde gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Zeugenaufruf

Personen, welche Angaben zur Fahrweise des weissen Lieferwagens machen können, werden geben, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil in Verbindung zu setzen (Tel. 044 938 30 10).