Wertvolle Perücken gestohlen

Dieses Einzelstücke mögen für die unbedachten Diebe vielleicht wertlos scheinen, haben aber für Volketswil einen sehr hohen geschichtlichen und ideellen Wert. Darum die Bitte an die Diebe: Anstatt diese entwendeten Besonderheiten in den Kübel zu werfen, gebe man sie einfach am Schalter der Gemeinde ab.