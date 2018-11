Der Kanton will die Schnellfahrer bremsen

Die Zahlen der Geschwindigkeitskontrollen an der Tösstalstrasse Ausgangs Hittnau sprechen für sich: Am 25. August fuhren 6,5 Prozent der gemessenen Fahrzeuge zu schnell, am 28. August 8,2 Prozent und am 12. September 15,3 Prozent. Die Kantonspolizei sprach von «um einiges über den üblichen Werten» liegenden Überschreitungen.