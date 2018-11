Polizei blitzt überdurchschnittlich viele Schnellfahrer

Für die Kantonspolizei Zürich ist es Routine: Zum Schutz der jüngsten Verkehrsteilnehmer verstärkt sie nach den Sommerferien jeweils ihre Geschwindigkeitskontrollen im Bereich von Schulhäusern. An der Tösstalstrasse Ausgangs Hittnau befindet sich zwar kein Schulhaus, doch Kinder müssen die Strasse vier Mal am Tag überqueren. So blitzte die Kapo Ende August auch dort – und stellte «um einiges über den üblichen Werten» liegende Überschreitungen fest.

«Die Situation vor Ort verleitet wohl zum schnellen Fahren.» Claudio Zinsli, Sicherheitsvorstand (FDP)

Deshalb habe man die Kontrollintensität erhöht – innert nicht einmal drei Wochen blitzten die Polizisten an drei Tagen während jeweils gut drei Stunden. Man werde an besagter Stelle weitere Messungen durchführen, sagt Mediensprecher Ralph Hirt. Zusätzliche Massnahmen sind keine geplant, auch wenn die Übertretungsquote von 6,5 Prozent am 25. August auf 8,2 Prozent am 28. August respektive 15,3 Prozent am 12. September zugenommen hat.

Bei Kindern vorsichtiger

Ein Anwohner, der seit zehn Jahren im angrenzenden Wiesegrund-Quartier lebt, spricht von einem neuralgischen Punkt. «Die Autofahrer kommen vom Dorf rauf, sehen das ‹50 aufgehoben›-Schild – und beschleunigen schon da.» Und von Saland her kommend nähmen viele den Fuss erst auf der Höhe des 50er-Schilds vom Gas. Sicherheitsvorstand Claudio Zinsli (FDP) bestätigt: «Die Situation vor Ort verleitet wohl zum schnellen Fahren.»