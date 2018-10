Darum stand die Feuerwehr in Bisikon im Einsatz

Zwischen Winterberg und Bisikon wurde der Feuerwehr Illnau-Effretikon eine längere Ölspur gemeldet. Kurz nach 14 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus und streuten Bindemittel. Der ausgetretene Treibstoff sei fachgerecht entsorgt worden, schreibt die Feuerwehr auf ihrer Homepage. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

«Ölwehr Wetzikon-Seegräben»

In der Region kam es in den vergangenen Wochen öfters vor, dass Fahrzeuge Flüssigkeit verlieren. Die Anzahl an Meldungen sei aussergewöhnlich, sagte René Ehrenmann, Kommandant der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben, gegenüber Züriost. Die Feuerwehr nahm es mit Humor und verpasste sich auf Facebook einen neuen Namen: