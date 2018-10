Im Zug vor einer Passagierin onaniert

Wer den Begriff «Exhibitionist» hört, denkt in der Regel an Männer, die sich im Wald oder vor einer Gruppe Mädchen auf dem Schulweg entblössen. Dass es aber auch in öffentlichen Verkehrsmitteln zu solchen Taten kommt, ist kaum bekannt. Doch im Jahr 2017 schrieb die Kantonspolizei Zürich neun Rapporte über solche Vorkomnisse, die sich meistens in Zügen ereigneten. Zudem liess sechsmal an Banhöfen oder Haltestellen jemand bewusst die Hosen runter.

Sich mehrere Minutan lang selbst befriedigt