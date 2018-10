Versuchte Tötung mit dem Küchenmesser

Laut Anklageschrift hatte der Beschuldigte, der 2015 in die Schweiz gekommen war, am 20. Januar 2017 gegen 14 Uhr in einer Oberländer Asylunterkunft mit einem Rüstmesser zugestochen. Opfer war ein Asylbewerber und Landsmann aus Afghanistan. Der Messerstecher traf ihn am Oberkörper unterhalb des Schlüsselbeins. Die 8,5 Zentimeter lange Klinge des Messers drang rund 5 Zentimeter tief ins Fleisch. Die Stichverletzung war für das Opfer nicht lebensgefährlich und führte auch nicht zu bleibenden Schäden.