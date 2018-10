16 Monate bedingt für Sohn von Ueli Maurer

Dass der eine Sohn von Bundesrat Maurer im November 2015 im Hinwiler Ortsteil Wernetshausen alkoholisiert mit dem Auto gegen eine Hausmauer gefahren war, das wusste man. Dass er in einer Januarnacht 2016 im Bahnhof Rüti aber einen Mann beraubt und erpresst hatte, das wurde erst am Donnerstagnachmittag bekannt, als sich der Sohn vor dem Bezirksgericht Hinwil verantworten musste.

Und es gab gleich noch weitere Überraschungen: Beim Raub hatte er einen jungen Somalier als Komplizen – eine doch als speziell zu bezeichnende Konstellation für den Sprössling eines der prominentesten Vertreters derjenigen Partei, die Ausländerkriminalität stets hart verurteilt. Speziell auch das Motiv des Duos: gemäss Anklage wollten sie ihr Opfer schlicht «plagen, beziehungsweise ihre Aggression an ihm auslassen».

Der Polizei bei Verhaftung Probleme angedroht

Zudem war der Bundesratssohn einmal auf der Oberlandautobahn in Uster im 80er-Bereich mit 120 km/h unterwegs. Als man ihn im Februar 2016 dann für einen Tag festnahm, wurde er aufs Übelste ausfällig, drohte den als «verdammte Hurensöhne» titulierten Polizisten, «Ich mache euch in eurem Job alles kaputt!» und randalierte derart in einer Zelle, das sie nachher renoviert werden musste.

Zu all diesen Vorfälle zeigte er sicht reuig und weitgehend geständig, wollte am Prozess aber nichts mehr dazu sagen. Hingegen schilderte er, wie er seit seiner Jungend «unter dem Druck gelitten» habe, der Sohn eines bekannten Vaters zu sein. Er, der Sohn, fühle sich und die Familie durch die Medien unfair behandelt, und «wegen dem medialen Druck» nach dem Unfall habe er auch seinen Job verloren.

Bei den Opfern entschuldigt

In dieselbe Kerbe hob sein Verteidiger: in seinem ungewöhnlichen Plädoyer wandte er sich nicht ans Gericht, sondern explizit an die Medien, gestern in Hinwil vertreten durch sechs Journalisten. Es sei «absolut unfair», wie der Sohn unter seiner vermeintlichen Prominenz leiden müsse. Und das für Taten, die «kein Schwerverbrechen» darstellten und für die sich sein Mandant bei den Opfern entschuldigt habe. Der Anwalt appellierte an die Medien, die Persönlichkeit des jungen Angeklagten zu schützen. Des Angeklagten, der wegen des Verfahrens und der Berichte darüber «seit bald einem Jahr die Hölle durchmacht»,

Richter stellt gute Prognosen

Da das Verfahren gegen den Sohn und seinen Komplizen im abgekürzten Verfahren stattfand, lag bereits ein Urteilsvorschlag vor. Der wurde – wie üblich – bestätigt: Schulspruch wegen Raub, versuchter Erpressung (im Zusammenhang mit dem Raub), versuchter Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, zwei Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz und weiteren drei Gesetzesverstössen. Die Sanktion: 16 Monate und eine Geldstrafe von 4800 Franken auf Bewährung sowie eine Busse von 300 Franken. Dazu kommen Verfahrenskosten von über 8000 Franken. Der Komplize erhielt zehn Monate beding.

«Die Strafen entsprechen der Schwere der Taten», sagte der vorsitzende Richter. Und er gab sich zuversichtlich: «Bei beiden Beschuldigten besteht die Aussicht, dass sie nicht mehr delinquieren.»

Ein gewöhnlicher Fall mit sehr ungewöhnlichen Aspekten



Der Fall um einen Sohn von Bundesrat Ueli Maurer ist an sich nichts Aussergewöhnliches: ein spektakulärer, aber insgesamt eher leichter Verkehrsunfall sowie ein Raub. Beides Ereignisse, die in der Statistik der Polizei nicht als etwas Besonders hervorstechen.



Eine besondere Person?



Dennoch ist der Fall aussergewöhnlich. Erstens wegen der umstrittenen Frage, ob alleine schon die Tatsache, dass jemand der Sohn eines Bundesrates ist genügt, um aus einem jungen Menschen eine öffentliche Person zu machen, über welche die Medien mit Hinweis auf die familiäre Herkunft berichten dürfen oder sogar «müssen». Eine Frage, die auch zu einer Anfrage im Zürcher Kantonsrat geführt hatte; der antwortende Regierungsrat hielt dann fest, dass die Kantonspolizei auf Anfrage hin bestätigen durfte, dass der Unfallverursacher ein Bundesratssohn war.



Totalausschluss verlangt



Zweitens, weil der Verteidiger des Sohnes eine Information der Öffentlichkeit über den Prozess in einem rigiden Mass einschränken wollte, wie man es bisher im Kanton Zürich kaum je erlebte. So verlangte er im Hinblick auf den Prozess gegen seinen Mandanten nicht nur einen Ausschluss von Zuschauern, sondern auch von Medienvertretern, also der gesamten Öffentlichkeit. Dies, um die Persönlichkeit und die psychische Gesundheit des Angeklagten zu schützen, der keine sogenannte Person der Zeitgeschichte, also keine öffentliche Person sei, sondern ein normaler Bürger.



Das Bezirksgericht Hinwil entschied sich für eine Mittelweg: Es werden keine Zuschauer zugelassen, aber akkreditierte Gerichtsberichterstatter. Damit war der Verteidiger nicht einverstanden und zog den Beschluss weiter – erfolglos: Das Zürcher Obergericht stützte den Hinwiler Entscheid. Erneut erhob der Anwalt Beschwerde, blitzte jedoch auch vor Bundesgericht ab.



Auflagen für Journalisten



Dennoch gab es für die Berichterstatter umfassende Einschränkungen. So durfte etwa das Datum des Prozesses im Voraus nicht bekannt gegeben werden, und die Journalisten erhielten die Anklageschrift erst nach Beginn der Verhandlung. Zudem erinnerte der Richter die Medienleute zum Auftakt des Prozesses an ihre Pflichten und kritisierte einen Teil der in den vergangenen Monaten publizierten Berichte zu dem Fall. In den Texten war unter anderem von einem «geheimen Prozess» die Rede, und ein Boulevardmedium beispielsweise veröffentlichte ungefilterte Kommentare mit abstrusen Einschätzungen. ehi