In Bauma einen Baum gerammt und weitergefahren

Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr kam es auf der Sternenbergstrasse in Richtung Bauma zu einem Selbstunfall, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Der Fahrer eines dunklen BMWs kam mit seinem Wagen aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam auf der angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug fort. Die Polizei sucht deshalb einen stark beschädigten, dunklen BMW, der am Samstagnachmittag im Raum Bauma und Sternenberg unterwegs war.

Zeugenaufruf

Personen, welche Angaben zum Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, unter der Telefonnummer 044'938'30'10 in Verbindung zu setzen.