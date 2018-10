Frontalkollision zwischen Postauto und Velofahrer

In Goldingen bei Wald kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Ein 52-jähriger Chauffeur fuhr kurz nach 16 Uhr mit dem Postauto von Bollingen herkommend in Richtung Atzmännig. Gleichzeitig fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Velo von Eglingen herkommend in Richtung Goldingen.

Beim Engpass im Dorfkern von Goldingen kam es zu einer frontalen Kollision zwischen dem Postauto und dem Velofahrer. Der leicht verletzte Velofahrer wurde mit der Rettung ins Spital überführt. der Postauto-Chauffeur wurde von einem konzerneigenen Mitarbeiter betreut. Es entstand Sachschaden von rund 3'000 Franken.