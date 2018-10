BMW-Fahrer baut in Illnau einen Unfall und fährt weiter

Am frühen Sonntagmorgen hat ein BMW-Fahrer in Illnau einen Selbstunfall verursacht, wie ein Leserreporter meldete und die Polizei auf Anfrage bestätigt. Um kurz vor 4 Uhr bog der Autofahrer mit seinem BMW von der Effretikonerstrasse herkommend nach rechts in die Usterstrasse in Illnau ein.

Dabei verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und überquerte die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit seinem Auto von der Gehsteigkannte ab, wurde nach rechts über das Trottoir getrieben und prallte gegen einen Mauerpfosten. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

Das Video eines Leserreporters zeigt das Fahrzeug um kurz vor 4 Uhr morgens in Illnau