Grosser Sachschaden nach Brand auf Bauernhof

Beim Brand auf einem Bauernhof in Seuzach ist am Donnerstagabend Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. Alle Tiere und ein Teil der Geräte im betroffenen Gebäude konnten laut Polizei in Sicherheit gebracht werden.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres