Das «verdammte Arschloch» kostet ihn einen Tausender

Was sich an jenem späten Aprilmorgen dieses Jahres an einer Tankstelle in Pfäffikon genau abgespielt hatte, das geht aus dem Strafbefehl, den die regionale Staatsanwaltschaft kürzlich erliess, nicht hervor. Recht genau wiedergegeben wird dann allerdings, wie die Begegnung zweier Männer endete: mit dem Austeilen mehrerer übler Beleidigungen.