Lastwagen bleibt in Wetziker Unterführung stecken

Kurz vor Mittag erhielt die Kantonspolizei Zürich die Meldung, wonach ein Lastwagen in der Bahnunterführung an der Binzackerstrasse steckengeblieben sei. «Es entstand Sachschaden am Lastwagen und an der Brücke», sagt Polizeisprecherin Carmen Surber. Der 36-jährige Chauffeur sei nicht verletzt worden. Die Unfallursache wird derzeit abgeklärt.

Kabine eingedrückt