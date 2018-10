Täter trug eine Skimaske und sprach Schweizerdeutsch

Um 22 Uhr am Samstagabend betrat ein unbekannter Mann den Tankstellenshop an der Kempttalstrasse in Pfäffikon. Er war maskiert und trug eine Faustfeuerwaffe mit sich. Er bedrohte den Angestellten und erbeutete über tausend Franken Bargeld, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Anschliessend verliess er den Shop, wo ein zweiter Mann auf ihn wartete. Die Polizei vermutet, dass dieser Wache hielt. Danach flüchteten die beiden Männer zu Fuss via Obermattstrasse in Richtung See.

Signalement

Der Mann, der den Shop überfiel, sprach Schweizerdeutsch. Er ist ca. 160 bis 180 Zentimeter gross und trug hellgraue Trainerhosen, eine olivgrüne Kapuzenjacke, eine schwarze Skimaske sowie schwarze Turnschuhe mit weisser Sohle. Der Polizei wurde seine Statur als schlank beschrieben. Von «jugendlichem Alter» ist in der Polizeimitteilung die Rede.

Zum zweiten mutmasslichen Täter liegen keine Signalementangaben vor.

Zeugenaufruf

Personen, welche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.