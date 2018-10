Sieben Autolenker als fahrunfähig eingestuft

In der Nacht vom Freitag auf den Samstag führten die Kommunalpolizeien von Uster, Dübendorf, Volketswil und Illnau-Effretikon an diversen Orten gemeinsame Kontrollen durch, dies schreibt die Stadtpolizei Illnau-Effretikon in einer Mitteilung.

Anlässlich dieser Grosskontrolle wurde bei sieben Autolenkern die Fahrunfähigkeit festgestellt. Fünf von den sieben Autolenkern mussten den Führerausweis vor Ort abgeben.

Mängel an 14 Fahrzeugen

Dazu führte ein Fahrzeuglenker sein Fahrzeug trotz Entzug seines Führerausweises. Drei weitere Fahrzeuglenker wurden ebenfalls aufgrund von technischen Änderungen oder anderen Verkehrsdelikten zur Anzeige gebracht.

Gegen zehn weitere Automobilisten wurden Ordnungsbussen ausgesprochen. Bei 14 Fahrzeugen wurden zudem Mängel festgestellt.