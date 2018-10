Überschallknall wegen polnischen Kampfjets

In den Sozialen Medien machte die Meldung sofort die Runde. Gleich zwei Mal habe es in der Region Wetzikon laut geknallt, schreibt ein Benutzer. Weitere User meldeten sich, der Knall sei auch in Hinwil, Dürnten und Rüti zu hören gewesen.

Gemäss der Schweizer Luftwaffe handelte es sich um dabei Überschallknalle. «Heute morgen hatten zwei FA/18 der Armee einen Luftpolizeieinsatz», sagt Delphine Allmand gegenüber «Blick».

Es habe es sich um eine sogenannte Live-Mission gehandelt. «Dabei überprüft die Armee staatliche Luftfahrzeuge», wie sie erklärt. Konkret ging es um drei Kampfjets aus Polen, die in den Schweizer Luftraum eingedrungen seien. «Das dürfen sie nur nach einer diplomatischen Freigabe der Schweiz», sagt Allmand.

Routine-Kontrolle

Die zwei FA/18 der Schweizer Luftwaffe hätten nun in einer Routine-Kontrolle geprüft, ob den drei polnischen Kampfjets eine solche Freigabe erteilt wurde. «Nach der Kontrolle konnte Entwarnung gegeben werden – der Überflug war angemeldet», sagt Allmand weiter.

Solche Kontrollen durch die Schweizer Luftwaffe fänden täglich statt – nicht immer gebe es dabei aber laute Überschallknalle.