Rollerfahrer erheblich verletzt, Autolenker begeht Fahrerflucht

Wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstagabend mitteilt, erschien am Donnerstagnachmittag die Mutter eines 17-jährigen Italieners auf dem Polizeiposten Frauenfeld und meldete, dass ihr Sohn gleichentags in Oberwinterthur mit seinem Roller in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei.

Rollerfahrer unter Schock



Gemäss ersten Erkenntnissen kam es kurz vor Mittag an einem nicht genauer bekannten Ort in Oberwinterthur (allenfalls auch auf dem angrenzenden Kantonsgebiet zwischen Winterthur und Frauenfeld) zu einer Kollision des Rollerlenkers mit einem dunklen Personenwagen. Der Lenker des Personenwagens hat sich nach dem Unfall entfernt. Der erheblich verletzte Rollerfahrer fuhr – wohl im Schockzustand – mit dem Roller bis nach Frauenfeld. Dort wird er jetzt im Spital notfallmedizinisch betreut.



Der Unfallhergang ist zurzeit noch völlig unklar. Die Kantonspolizei Thurgau hat mit Unterstützung der Stadtpolizei Winterthur entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht



Der verletzte Rollerfahrer war mit einem violetten Kleinmotorrad (50cc) der Marke Honda unterwegs. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau, Tel. 058 / 345 24 60, oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.