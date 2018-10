Am Mittag beim Einbrechen erwischt

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagmittag in Uster zwei mutmassliche Einbrecherinnen verhaftet und Einbruchswerkzeug sichergestellt. Dies schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Im September hätten sich in Uster die Fälle von Wohnungseinbrüchen gehäuft. Die Kantonspolizei Zürich intensivierte deswegen ihre Fahndungstätigkeit im betroffenen Gebiet und so gelang es am Montag, um etwa 12 Uhr, zwei mutmassliche Einbrecherinnen anzuhalten, teilt die Kapo weiter mit. Die Kantonspolizisten stellten bei der Überprüfung ihrer Sachen typische Einbruchswerkzeuge sicher und verhafteten die zwei Frauen. Ermittlungen, inwieweit sie für die Einbruchsdelikte verantwortlich sind, sind im Gang.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 16 und 20 Jahren. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft respektive der Jugendanwaltschaft zugeführt.