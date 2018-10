A52 bei Egg gesperrt

Auf der A52 ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei gab es Sachschaden in unbekannter Höhe, aber keine Verletzten, wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt. Aktuell (Dienstag, 13.50 Uhr) ist die Autostrasse in Fahrtrichtung Zürich zwischen Esslingen und Hinteregg gesperrt. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten.