Kanton testet Busbevorzugungsanlage

Auto- und Velofahrer müssen in Pfäffikon seit ein paar Tagen auf ein neues Signal achten: Nähert sich ein Bus der Kreuzung Frohwies-/Bahnhof-/Turmstrasse leuchtet dort ein Gefahrensignal und der Schriftzug «Bus» auf. Das kantonale Tiefbauamt will damit bewirken, dass der Verkehr die Geschwindigkeit reduziert oder gleich in genügendem Abstand zur Kreuzung anhält.