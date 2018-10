«Das meiste ist gelogen»

Ein vermummter Mann laeuft in das Winterthurer Bezirksgericht, aufgenommen am Montag, 1. Oktober 2018 in Winterthur. Zehn Hauptakteure eines Uebergriffs vom November 2016 in der An'Nur-Moschee muessen sich heute vor Gericht stellen. (KEYSTONE/Ennio Leanza

Zehn Hauptakteure eines Übergriffs vom November 2016 in der An'Nur-Moschee müssen sich heute vor Gericht stellen.

ENNIO LEANZA / Keystone