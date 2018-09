14-Jährige brachte sich nach Sex-Chat um

Der Fall, der in ein paar Wochen am Bezirksgericht Uster verhandelt wird, ist in mehrerer Hinsicht ungewöhnlich: in seinem ganzen Ablauf, in Bezug auf das Opfer und sein Schicksal und in Bezug auf die Strafe, die am Schluss vermutlich ausgesprochen wird. Die Geschichte, die bislang nicht öffentlich bekannt war, begann im Herbst 2016. Ein damals 28-Jähriger aus Uster hatte auf einer Chat-Plattform ein Mädchen aus Finnland kennengelernt.