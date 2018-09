Unfall auf der Bubikerstrasse

Wer im Feierabendverkehr auf der Bubikerstrasse unterwegs war, dem dürfte am Mittwochabend ein Verkehrsunfall auf Höhe der Autobahneinfahrt Ottikon aufgefallen sein, der auf den ersten Blick spektakulär aussah. In Fahrtrichtung Hinwil waren laut einer Leserreporterin zwei Autos zusammengestossen. Nebst der Sanität war auch die Feuerwehr vor Ort.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte auf Anfrage den Unfall, der sich am späteren Nachmittag ereignet hatte. Allerdings habe das Ganze wohl gravierender ausgesehen als es effektiv war, so die Polizei. Eine Person sei leicht verletzt worden. Die Feuerwehr sei aufgeboten worden, weil es in einer ersten Meldung von einer in einem Fahrzeug eingeklemmten Person die Rede gewesen war.