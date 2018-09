Kind angefahren

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Rapperswilerstrasse in Eschenbach ein Verkehsunfall. Ein 8-jähriger Knabe fuhr laut Polizeimeldung auf seinem Trottinett vom Schönenweg in Richtung Sportanlage und passierte den dortigen Fussgängerstreifen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 49-Jährigen, der von Jona Richtung Neuhaus fuhr.

Der Junge wurde bei der Kollision eher leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 3000 Franken.