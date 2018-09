Illegale Arbeiterinnen verstecken sich unter Bett und hinter Kommode

Die Stadtpolizei Winterthur führte kurz vor 20 Uhr am Freitagabend in einem Nachtclub an der Neuwiesenstrasse eine Kontrolle durch. In einem Raum trafen die Polizisten auf drei Frauen, die sich unter einem Bett und hinter einer Kommode versteckten.

Zur Verhaftung ausgeschrieben

Es stellte sich heraus, dass die drei Chinesinnen nicht über die nötigen Arbeitsbewilligungen verfügten, um ihre Liebesdienste anzubieten. Eine von ihnen war ausserdem mit einem Einreiseverbot für die Schweiz belegt, eine zweite war wegen eines ähnlichen Sachverhalts zur Verhaftung ausgeschrieben.



Die drei Festgenommenen im Alter von 29, 35 und 37 Jahren wurden der Staatsanwaltschaft zugeführt und werden anschliessend dem Migrationsamt übergeben. Die Betreiberin der Lokalität muss sich ebenfalls vor der Staatsanwaltschaft verantworten.