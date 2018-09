Auto fährt in Gasthaus Sternen – mehrere Verletzte

Gemäss einem Züriost-Leserreporter ist am späteren Sonntagnachmittag ein Auto in die «Sternen»-Gartenwirtschaft gerollt. Dabei wurde ein Gast des Restaurants erfasst. Die Polizeisprecherin Carmen Surber spricht von drei Verletzten. Der Restaurant-Gast sei schwer verletzt worden, die anderen beiden, Fahrer und Beifahrer des Autos, wurden bei der Kollision leicht verletzt.

Der Unfall wurde der Kantonspolizei Zürich um 16.40 Uhr gemeldet. Surber informiert, dass der Lenker bei einem Wendemanöver in die Gartenbeiz gerollt sei.

Neben der Polizei sind auch Rettungshelikopter, Krankenwagen und ein Notarzt vor Ort.

Update folgt...

Ausgerechnet der «Sternen» ist betroffen



In der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember 2016, brannte das altehrwürdige Gasthaus in Sternenberg nieder. Wirtin Marianne Brühwiler verlor nach 21-jähriger Tätigkeit nicht nur ihr gesamtes Hab und Gut, sondern auch ihre berufliche Existenzgrundlage.



Die Tragödie münzte Brühwiler in einen Motivationsschub um. Dank dem provisorischen Anbau an der ehemaligen Dependence konnte im Mai 2017 der «neue» Sternen eröffnen. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten lief der Betrieb wieder. «Und zwar sogar ein bisschen besser als vorher», sagte Brühwiler letzten Dezember gegenüber Züriost. Und knapp eineinhalb Jahre nach dem Brand bewilligte die Gemeinde Bauma den Wiederaufbau. Der Spatenstich sollte Ende dieses Sommers erfolgen.