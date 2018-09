Auto fährt in Gartenbeiz – Frau schwer verletzt

Bei der «Sternen»-Gartenwirtschaft ereignete sich am Sonntag gegen 16.40 Uhr ein schwerer Unfall. Ein 75-jähriger Autofahrer fuhr bei einem Parkiermanöver aus unbekannten Gründen auf den als Gartenrestaurant genutzten Vorplatz. Dabei erfasste er gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Zürich eine 72-jährige Frau, die sich dort als Gast aufhielt.

Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Der Lenker sowie seine 92-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Weitere Personen wurden beim Unfall nicht verletzt.

Rettungshelikopter vor Ort

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Bauma, Rettungskräfte von Schutz & Rettung Zürich, der Rettungsdienst des Spitals Uster sowie von Regio 144 und je ein Rettungshelikopter der Rega und Alpine Air Ambulance im Einsatz.

Ausgerechnet der «Sternen» ist betroffen



In der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember 2016 brannte das altehrwürdige Gasthaus in Sternenberg nieder. Wirtin Marianne Brühwiler verlor nach 21-jähriger Tätigkeit nicht nur ihr gesamtes Hab und Gut, sondern auch ihre berufliche Existenzgrundlage.



Die Tragödie münzte Brühwiler in einen Motivationsschub um. Dank dem provisorischen Anbau an der ehemaligen Dependance konnte im Mai 2017 der «neue» Sternen eröffnen. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten lief der Betrieb wieder. «Und zwar sogar ein bisschen besser als vorher», sagte Brühwiler letzten Dezember gegenüber Züriost. Und knapp eineinhalb Jahre nach dem Brand bewilligte die Gemeinde Bauma den Wiederaufbau. Der Spatenstich sollte Ende dieses Sommers erfolgen.



Nationale Bekanntheit hatte der «Sternen» dank des Films «Sternenberg» mit Mathias Gnädinger erlangt. Der «Sternen» diente im Kinostreifen als Schulhaus.